Diebe klauen Zigaretten aus Vereinsheim

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Samstagabend in das Vereinsheim des SuS Tettenborn eingebrochen und haben dort nach Polizeiangaben mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Die Täter hatten ein Fenster des am Nelkenweg gelegenen Vereins aufgebrochen und ins Gebäude eingestiegen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können bzw. die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, oder Bad Sachsa, Telefon 05523/481, zu melden. pol/nza

