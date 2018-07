Acht Einbrüche in einer Nacht – Diebe suchen Bad Sachsa heim

Noch unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Dienstag, 17. Juli, in acht Mehrfamilienhäuser in Bad Sachsa einzubrechen. In der Ostpreußen- und in der Steinstraße brachen sie insgesamt vier Kellertüren auf. Weil sie offensichtlich jedoch nichts Brauchbares fanden, flüchteten sie ohne Diebesgut.

Im Heidebrink hatten die Täter vergeblich versucht, die Hauseingangstüren von sechs Häusern aufzuhebeln, um in die Gebäude zu gelangen. Dabei beschädigten sie die Haustüren erheblich. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Polizei unter Telefon 05523-481.