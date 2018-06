13. Treffen auf dem Stöberhai

Wieda In diesem Jahr richtet die „Vereinigung Ehemalige Fernmeldesektor C“ die 13. Gedenkveranstaltung am Denkmal auf dem Stöberhai aus. Diese findet am Samstag, dem 23. Juni, um 14 Uhr statt. Treffen ist am Schützenhaus in Wieda, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Im...