Walkenried Ein Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro verursachten Unbekannte bei ihren Einbrüchen in das Walkenrieder Freizeitzentrum sowie in das Schützenhaus in Zorge. Die Einbruchdiebstähle wurden der Polizei am Montagmorgen gemeldet. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen der Fensterscheiben Zugang zu den Objekten.

Hinweise durch Zeugen können an die Polizei in Walkenried, Telefon 05525/1685, und Bad Lauterberg, Telefon 05524/963115, gemeldet werden.