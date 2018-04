Harzklub Bad Sachsa wandert im Hainholz

Bad Sachsa Zu einer Wanderung lädt Günther Heine, Wanderführer des Harzklub Bad Sachsa, am Sonntag, 22. April, in das Hainholz bei Hörden ein. Abfahrt ist um 9 Uhr vom Vereinsheim in der Pfaffenwiese Nummer 54. Anmeldungen bei Günter Heine, Telefon 0176/63132043.