Wanderung im Hainholz

Bad Sachsa Zu einer besonderen Wanderung lädt Günther Heine, Wanderführer des Harzklub Bad Sachsa, am Sonntag, 22. April, alle Interessierten in das Hainholz bei Hörden ein. Die drei weiteren Harzklub-Zweigvereine Wildemann, Lautenthal und Wolfshagen schließen sich der Wandergruppe an. ...