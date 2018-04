Streit um Absage des Ortsrates

Kurze Meldung, große Wirkung: Wenige Tage vor dem Osterfest erhielten die Mitglieder der Ortsräte in Walkenried, Wieda und Zorge von der Verwaltung der Gemeinde die Nachricht, dass die geplanten Sitzungen am 9., 12. und 16. April abgesagt sind. Der offizielle Grund: In alle drei Orten liegen keine...