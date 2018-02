Im Einsatz für Vereine und die Politik

Es gibt wohl keinen Verein in Wieda, in dem Rolf Willige nicht Mitglied ist oder zumindest als Kommunalpolitiker vorbeigeschaut hat. Zählt man alleine seine Mitgliedschaften in der Feuerwehr, der Schützengesellschaft und im Harzklub zusammen, ergeben sich stolze 160 Jahre. Auf halb so viele...