Bad Lauterberg. Bei der Lutterwiesn in Bad Lauterberg im Harz treten auch in diesem Jahr gleich mehrere Mallorca-Künstler auf. Diese Stars können Sie erleben.

Die Lutterwiesn in Bad Lauterberg im Harz ist eins der größten Wiesnfeste in Südniedersachsen und findet im Jahr 2024 zum vierten Mal statt. Nun steht fest, welche Stars in diesem Jahr auf der Festzeltbühne in Bad Lauterberg im Harz stehen.