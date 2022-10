Bad Lauterberg: Mickie Krause sorgt für ausverkauftes Zelt

„Ausverkauft“ – diese Meldung tingelt gerade durch die sozialen Medien: Die Karten für die Party am Samstagabend auf den Lutterwiesn vom 14. bis zum 16. Oktober mit der Band Die Rockzipfl aus Oberfranken und Ballermann-Star Mickie Krause sind ausverkauft. Der Beitrag war sogar in der Instagram-Story von Schlagersänger Krause zu finden.

Doch wer kein Ticket ergattert hat, muss deswegen längst nicht auf das vom Musikcorps Marchingpower organisierte Fest verzichten. Das geht schließlich drei Tage lang und beginnt am Freitag um 17 Uhr mit der Eröffnung des Festplatzes Augenquelle und endet am Sonntag mit dem Festival der Musikzüge ab 12 Uhr.

Die Lonauer Blaskapelle hat beim kleinen Fest zum Oktober im Kursaal Bad Lauterberg gespielt und will auch beim Festival der Musikzüge auf den Lutterwiesn am Sonntag, 16. Oktober, dabei sein. Foto: Stadtmarketing Bad Lauterberg

Einstimmung im Kursaal

Dass die Bad Lauterberger bereits in Stimmung sind, haben sie am vergangenen Sonntag beim kleinen Fest zum Oktober im Kursaal bewiesen: Die Lonauer Blaskapelle unter der Leitung von Max Ziegler – gekleidet in Lederhosen – stimmte mit traditionell-böhmischer Blasmusik auf einen Feiernachmittag ein. Zünftiges Essen aus dem Movement und blau-weiße Dekoration schafften eine regelrechte Oktoberfestatmosphäre. Am Nachmittag spielte die Contrast-Band, die im Sommer oft im Kurpark auftritt.

Beim Tanztee mit dem TSC Rot Gold St. Andreasberg und beim kleinen Oktoberfest im Kurpark sind die Bad Lauterberger schonmal gut ins Schunkeln gekommen. Demnächst geht es bei den Lutterwiesn des Musikcorps Marchingpower Bad Lauterberg weiter. Foto: Stadtmarketing Bad Lauterberg

Training mit dem TSC Rot Gold

Und bereits am folgenden Tag tanzten wieder Menschen durch den Kursaal. Am Tag der Deutschen Einheit hatten nämlich das Stadtmarketing und das Café Movement zum Tanztee eingeladen. Während man draußen zwischen Regen und Wind merkte, dass der Herbst nun richtig angekommen ist, zeigte der TSC Rot Gold St. Andreasberg beim offenen Tanztraining, wie man sich warm tanzt.

Egal ob Profitänzer oder nicht, Walzer oder lieber Disco Fox, man probierte auf dem Parkett aus, was die Tanzclub-Mitglieder vormachten oder erinnerte sich an Schritte aus der Tanzschule. Laut Kurhaus-Pächterin Melanie Biniara waren es rund 60 Menschen, die durch den Saal tanzten.