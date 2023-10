Bad Lauterberg. „Layla-Star“ DJ Robin in Bad Lauterberg: Für den Fest-Start laufen die Vorbereitungen. Das ist bei den Lutterwiesn am Wochenende los.

Dirndl oder Lederhose schon bereit gelegt? Denn am heutigen Freitag startet die Lutterwiesn in Bad Lauterberg im Harz. Noch sind Festplatz und Zelt leer. Am gestrigen Donnerstag waren die Veranstalteter noch fleißig am Aufbauen: Tische Bänke und Bühne stehen schon. Auch die Maßkrüge sind unter den Theken bereit.

Ein bisschen haben die Veranstalter allerdings noch zu tun, bevor die Party losgehen kann. Unter anderem die Technik muss noch verlegt werden, bevor der Festplatz am heutigen Freitag um 17 Uhr öffnet. Einlass ins Zelt ist ab 19 Uhr. Auf der Bühne werden stehen DJ-Robin, Annabel Anderson und Isi Glück. Durch den Abend leitet Kasi mit Alpenmax on Tour.

FAQ: Das müssen Lutterwiesn-Besucher wissen

Lutterwiesn in Bad Lauterberg: Noch Tickets zu haben

Mit „Layla“ hatte DJ Robin gemeinsam mit Schürze im vergangenen Jahr den Partyhit des Jahres gelandet. „Ich war schon mal im Urlaub im Harz und zu einigen Auftritten, aber ich hatte wenig Zeit, mir die schöne Landschaft oder die traditionellen Ortschaften anzusehen“, hatte der DJ im Vorfeld der Veranstaltung im Interview mit dem Harz Kurier gesagt. „Aber ich gelobe Besserung und hole das nach, versprochen!“.

Gute Nachrichten gibt es übrigens für Kurzentschlossene: Es wird eine Abendkasse mit Restkarten geben. Um 3 Uhr ist dann Feierabend, bevor das Fest, das das ganze Wochenende läuft, weitergeht. Denn am morgigen Samstag geht das dreitägige Volksfest in die zweite Runde.

Lutterwiesn in Bad Lauterberg hat Ikke Hüftgold zu Gast

Den Festplatz kann man am Samstag schon ab 15 Uhr besuchen. Im Zelt soll sich die Stimmung ab 18 Uhr kontinuierlich steigern. Mit dabei ist wieder Kasi. Für Musik sorgen am Samstag Die Rockzipfl, Stefan Stürmer und Ikke Hüftgold. Schluss ist auch an diesem Tag um 3 Uhr.

Zum Abschluss folgt dann am Sonntag das Festival der Musikzüge ab 12 Uhr auf dem Festplatz. Vier Musikvereine treten auf, bis die Lutterwiesn um 18 Ihr zu Ende gehen.

