Bad Lauterberg. Der Geist des King of Rock Elvis Presley soll über einem Event im Südharz schweben, wenn diese Band auftritt. Was das Publikum erwartet.

Der King of Rock im Südharz? Zumindest das entsprechende Feeling soll in Bad Lauterberg entstehen, wenn am Samstag, 1. Juni, „Aron King & his Ferriday Rockers“ bei der Rock Night in der Harz Mountains Ranch auf der Bühne im Odertal stehen. Die Gruppe ist eine Rock ’n’ Roll-Tribute-Band mit vielen Titeln von Elvis Presley im Programm.

Für die Gäste der Harz Mountains Ranch ist der Auftritt eine Premiere, bisher waren die Musiker noch nicht in Bad Lauterberg zu Gast. Ein bekannter Act wirft an diesem Abend allerdings schon seine Schatten voraus: Bereits am Samstag, 29. Juni, ist B Country Boy zu Gast bei der Line Dance Night. Der Ticketvorverkauf für dieses Event startet bei der Rock Night.

Erfolgreicher Elvis-Imitator kommt nach Bad Lauterberg

In erster Linie konzentrieren sich Aron King & his Ferriday Rockers auf Klassiker der 50er Jahre mit der für diese Zeit typischen Vier-Mann-Band-Besetzung. Im Programm sind Songs vieler Rock ’n’ Roll Interpreten wie Jerry Lee Lewis, Fats Domino und Chuck Berry.

„Aron King setzen hierbei auf eine originalgetreue Authentizität. Es kommen beispielsweise nur Original-Instrumente zum Einsatz“, kündigen die Veranstalter an - soll heißen: Auf Synthesizer und Ähnliches werde verzichtet, um eine originalgetreue Darbietung der Songs zu gewährleisten, ohne die heutzutage oft betriebene musikalische und optische Verkitschung dieses musikalischen Zeitalters. „Das verbunden mit einer Stimme, die der von Elvis zum Verwechseln ähnlich ist“, schwärmen die Veranstalter und betonen: „Dies ist mitunter auch der Grund dafür, dass Aron King einer der weltweit am besten prämierten deutschen Elvis-Interpreten ist. Er wurde unter anderem 2010 und 2013 bester deutscher Elvis und 2020 in den Top 15 Europas geführt.“ 2020 nahm er am Elvis Contest Birmingham, England teil.

Elvis-Double wird von Urgesteinen des deutschen Rock‘n‘Roll in den Harz begleitet

Neben der für den King typischen Bühnendarstellung soll auch die Garderobe des Imitators eins zu eins am Original sein. Auch ein Vergleich mit der Darstellung des legendären Musikers auf der Bühne im Film „Elvis“ von Baz Lurhmann muss nicht gescheut werden, so die Veranstalter.

Die drei Background-Musiker von Aron King & his Ferriday Rockers sind auch nicht irgendwelche Musiker, die Rock ’n’ Roll-Musik machen, sondern allesamt bekannte Urgesteine der deutschen Rock ’n’ Roll-Szene und Elvis-Fans durch und durch, heißt es in der Ankündigung. Demnach beherrschen sie ihr Handwerk seit Jahrzehnten und runden die Performance „perfekt“ ab.

Alle wichtigen Details zur Rock Night im Südharz

Aron King & his Ferriday Rockers begeistern ein breit gefächertes Publikum und treten bei Stadtfesten, Oldtimer- und US-Car-Treffen, Oldie Veranstaltungen, Elvis Treffen, Hochzeiten, Firmenfeiern, groß angelegten Gala-Dinners in Hotels/Kreuzfahrtschiffen auf, spielen aber auch mit kleinem Equipment Wohnzimmerkonzerte.

Einlass zur Rock Night am Samstag, 1. Juni, auf der Harz Mountains Ranch ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. An diesem Abend beginnt auch der Ticketvorverkauf für die Line Dance Night mit B-Country Boy am Samstag, 29. Juni.

Ein Ort für Liebhaber der Countrymusik Die Harz-Mountains-Ranch ist eine ehemalige Fertigungshalle in Bad Lauterberg im Harz. Sie liegt direkt an der B27. Hausherr sind die Country- & Western-Roadies Harz-Moutains. Der 2010 gegründete Verein organisiert einmal pro Monat eine Country Night mit Liveband. Früher fanden wöchentlich Linedance-Übungsabende mit den Harz Mountains Boot Scooters statt. Der Höhepunkt des Jahres ist der Jahresabschluss im Dezember - dieser Konzertabend ist meistens bereits Wochen zuvor ausverkauft. Bei allen anderen Country Nights sind Eintrittskarten üblicherweise an der Abendkasse erhältlich. Bereits 1997 fanden sich mehrere Freunde der Countrymusik in Bad Lauterberg und Umgebung. Als Interessengemeinschaft förderten sie Countrymusik, indem sie von 1998 bis 2003 ein jährliches Country-Fest veranstalteten und Aktionen für Kinder und Jugendliche anboten. Nach dem Umbau der Fertigungshalle in die Harz-Mountains-Ranch lösten monatliche Konzerte das jährliche Großevent ab. 2016 erweiterten die Country- & Western-Roadies die Harz-Mountains-Ranch um einen Biergarten mit Bühne. Die Ranch kann als Veranstaltungsort von Privatleuten, Firmen oder Vereinen gemietet werden.

