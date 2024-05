Bad Sachsa/Walkenried. Auf dem Rad möglichst viele Kilometer fürs eigene Team sammeln, darum geht‘s beim Stadtradeln. Was man zur Aktion und der Sternfahrt wissen muss.

Bei dieser Aktion kann Kilometer für die Aktion Stadtradeln im Altkreis Osterode am Harz sammeln: Am Sonntag, 16. Juni, findet eine Sternfahrt statt. Ziel ist eine Top-Attraktion im Harz: die Burgruine Scharzfels (GPS-Koordinaten: 51.6292° N, 10.4086° E). Die Tour zu dem Ausflugsziel bei Scharzfeld ist eine Möglichkeit zur geselligen Ausfahrt - starten kann man gemeinsam mit anderen Fahrradfahrern von Treffpunkten in den vier teilnehmenden Kommunen aus dem Altkreis Osterode: Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Osterode und Walkenried.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Kornmarkt in Osterode, um 11 Uhr am Rewe-Markt in Bad Sachsa und um 12 Uhr am Postplatz in Bad Lauterberg zur gemeinschaftlichen Fahrt zur Burgruine Scharzfels. Dort trifft man sich ab 12.30 Uhr, die Gastronomie vor Ort bietet Getränke sowie einen kleinen Imbiss. Die Kosten sind individuell zu tragen, es kann auch eigene Verpflegung mitgebracht werden.

Blick auf die Schlossberg Schutzhütte an der Burgruine Scharzfels. © HK | Katharina Franz

So meldet man sich für die Sternfahrt zur Burgruine Scharzfels an

Alle Radlerinnen und Radler sind eingeladen, Kilometer für das Stadtradeln zu sammeln und Teilnehmende aus den anderen Kommunen im Altkreis Osterode am Harz kennenzulernen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Es wird keine Haftung übernommen.

Zur besseren Planung freuen sich die Ansprechpartner für die Aktion Stadtradeln im Altkreis Osterode über eine Anmeldung bis Donnerstag, 13. Juni: Anke Landsteiner (landsteiner.a@badlauterberg.de; 0159-05873827), Jean Knödel-Keane (jean.knoedel-keane@bad-sachsa.de; 0171-2166724) oder Matthias Kratzer (kratzer.m@osterode.de; 05522-318315).

Wann ist Stadtradeln im Landkreis Göttingen?

Das Stadtradeln im Altkreis Osterode und im gesamten Landkreis Göttingen findet von Samstag, 1. Juni, bis Freitag, 21. Juni, statt. Bei dem Wettbewerb wagen die Kommunen im Stadtradelnjahr 2024 den Vergleich mit Städten und Gemeinden in ganz Deutschland.

Aber von vorne: Worum geht es beim Stadtradeln überhaupt? Ziel ist, möglichst viele Wege, egal ob privat oder beruflich, mit dem Fahrrad zu erledigen - und um den Ehrgeiz ein wenig anzustacheln, ist das ganze als Wettbewerb aufgebaut: Gewinner ist, wer innerhalb von drei Wochen die meisten Kilometer sammelt.

Was ist Stadtradeln?

Stadtradeln ist ein Wettbewerb zur Radverkehrsförderung, zum Klimaschutz und zur Steigerung der Lebensqualität in Kommunen

Erstmals fand die Aktion bundesweit im Jahr 2008 statt, im Jahr 2023 beteiligten sich rund 2.863 Kommunen

Jeder Kilometer auf dem Rad - sei es auf dem Weg zur Arbeit oder privat - ist dabei ein Beitrag zum Klimaschutz, wird doch so der CO₂-Ausstoß gesenkt. Daher zählen jeder Kilometer und alle Radelnden

Auch Kommunalpolitikerinnen und -politiker sind dazu eingeladen, die Aktion zu nutzen, um (mindestens) 21 Tage ganz bewusst die Lenkerperspektive einzunehmen und die Verkehrssituation für Radfahrende in ihrer Kommune zu erfahren

Ganz wichtig: Die Aktion ist kein Wettkampf Einzelner, sondern ein gemeinschaftliches Projekt, bei dem alle so viel beitragen, wie sie können und möchten

Wer kann beim Stadtradeln mitmachen?

Mitmachen können alle, die im Landkreis Göttingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Bisher haben sich 409 Radelnde für den gesamten Kreis registriert, 19 für Bad Lauterberg, 49 für Bad Sachsa und Walkenried, und ebenfalls 19 für Osterode (Stand 5. Mai 2024).

Man tritt allerdings nicht alleine an, sondern im Team. Jeder und jede kann ein eigenes Team gründen. Das Team kann die Familie, der Freundeskreis, der Verein, die Schule oder die Firma sein. Innerhalb der Teams können Unterteams gegründet werden, bei Schulen beispielsweise einzelne Klassen. So soll der Wettbewerbsgedanke noch verstärkt werden.

Unter "Mein Team" besteht im Drop-Down-Menü "Team-Optionen" die Möglichkeit, ein Unterteam anzulegen. So können sich beispielsweise innerhalb eines Sportvereins einzelne Sportgruppen gliedern. © HK | Screenshot

Teilnahmebedingungen für die Aktion in Osterode, Bad Lauterberg und Bad Sachsa und Walkenried:

Die Aktion findet vom 1. bis 21. Juni 2024 statt

Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten, also auch Pedelec/E-Bike.

Es ist egal, ob man kurze oder lange Strecken fährt, jeder Kilometer wird gezählt

Ganz wichtig: „Teamlos“ radeln geht nicht, mindestens zwei Personen müssen als Team agieren. Alternativ können Interessierte aber auch dem „Offenen Team“ beitreten, das es in jeder Kommune gibt

Teams, die am Ende des Aktionszeitraums weniger als zwei Mitglieder haben, werden ins „Offene Team“ überführt, das es in jeder Kommune gibt.

Wie meldet man sich für die Aktion Stadtradeln im Südharz an?

Die Anmeldung der Teams ist ab sofort über den folgenden Link möglich: www.stadtradeln.de/landkreis-goettingen

Bei den Teamnamen soll deutlich gemacht werden, wenn es sich zum Beispiel um ein Team aus der Gemeinde Walkenried handelt - also zum Beispiel: „Walkenried: Grundschule“

Wie werden die Kilometer beim Stadtradeln im Altkreis Osterode erfasst?

Kilometer können online auf der Homepage eingetragen oder aber über die Stadtradeln-App erfasst werden

Für Radelnde ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, den Anmeldebogen für Team-Captains (einmalig) sowie die Kilometer-Erfassungsbogen (wöchentlich) bei der Koordination abzugeben. Das ist Klimaschutzmanagerin Jean Knödel-Keane, für Bad Sachsa und Walkenried und Anke Landsteiner und Lars Müller für Bad Lauterberg.

Das Fahrrad mehr nutzen, sei es beruflich oder privat – das ist die Idee beim Stadtradeln. © HK | Katharina Franz

Was gibt es beim Stadtradeln zu gewinnen?

Die erfolgreichsten Kommunen werden durch das Klima-Bündnis ausgezeichnet

Dies sind das Fahrrad-aktivste Kommunalparlament (Kilometer pro Parlamentarier, in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der Parlamentarier), sowie die Kommune mit den meisten Radkilometern

In beiden Kategorien wird eine Gewinnerkommune je Größenklasse (Im Südharz unter 10.000 Einwohner) ermittelt

Lokal durch die Kommunen werden die drei besten Teams ausgezeichnet: Das Team, das die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut); das Vereinsteam, das die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut); das Team, das pro Teilnehmer*in die meisten Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert)

Zusätzlich werden die fünf aktivsten Einzelfahrer prämiert

Diese Besonderheit gibt es für Schulen:

Unmittelbar mit dem Stadtradeln verknüpft ist eine Einladung an lokale Schulen, daran teilzunehmen

Die aktivsten Schulen werden durch die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg am Ende des Wettbewerbs ausgezeichnet

Weitere Informationen erhalten Schulen hier: https://www.stadtradeln.de/schulradeln-niedersachsen

Ansprechpartner fürs Stadtradeln im Altkreis Osterode am Harz

Die Aktion in Bad Sachsa und Walkenried wird von der gemeinsamen Klimaschutzmanagerin Jean Knödel-Keane koordiniert. Sie ist unter Telefon 0171-2166724, E-Mail: jean.knoedel-keane@bad-sachsa.de oder klimaschutz@walkenried.de für alle Interessierten erreichbar

In Bad Lauterberg sind die Ansprechpartner Anke Landsteiner (Telefon: 01629071497, E-Mail: landsteiner.a@badlauterberg.de) und Lars Müller (Telefon: 05524/853113, E-Mail: mueller.l@badlauterberg.de)

In Osterode ist Matthias Kratzer vom Klimaschutzmanagement der richtige Ansprechpartner. Ihn erreicht man unter der Telefonnummer 05522/318315 oder per E-Mail an klimaschutz@osterode.de

Stadtradeln in Bad Lauterberg Als Auftakt für die Aktion Stadtradeln 2024 in Bad Lauterberg vom 1. bis zum 21. Juni werden Anke Landsteiner, Klimaschutzmanagerin der Stadt, und Lars Müller mit einem Klimapavillon am Bad Lauterberger Wochenmarkt am Freitag, 31. Mai, vertreten sein und Fragen zum Stadtradeln und darüber hinaus zum Klimaschutz in Bad Lauterberg im Harz beantworten. Zusätzlich zu den überregional ausgeschriebenen Preisen zeichnet die Stadt Bad Lauterberg im Harz das Team mit den meisten Kilometern, das Team mit den meisten Kilometern pro Person und das Team mit den meisten aktiven Radelnden mit Sachpreisen und Gutscheinen aus. Die Siegerehrung findet am Mittwoch, 26. Juni, statt – weitere Infos folgen.

„Das Stadtradeln bietet eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu werden und unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Bad Lauterberg mit viel Engagement und Spaß viele Kilometer zurücklegen werden.“ Rolf Lange

Stadtradeln 2023 in Bad Sachsa und Walkenried: So lief die Premiere im Südharz

Spaß haben und das Klima schonen - diesem Ziel will man sich im Südharz wieder stellen. Denn nach der gelungenen Premiere im Jahr 2023 nehmen auch in diesem Jahr Bad Sachsa und Walkenried an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Jean Knödel-Keane, Koordinatorin und zugleich gemeinsame Klimaschutzmanagerin der beiden Kommunen, hofft dabei auf eine mindestens genauso gute Resonanz wie im Vorjahr.

Gemeinsam erradelten die Menschen im Südharz beeindruckende 29.699 Kilometer und sparten somit auch dabei 5 Tonnen CO2 ein – ein klares Zeichen für die Stärkung des Radverkehrs als klimafreundliche Mobilitätsform. „Im Landkreis Göttingen (ohne Stadt) landeten wir damit auf einem hervorragenden 2. Platz hinter Hann. Münden und im Land Niedersachsen haben wir im Vergleich der Newcomer-Kommunen gleicher Größe Platz 3 erreicht“, bilanziert sie.

