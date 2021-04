Kita-Kinder in Bad Lauterberg bekommen bald „Lolli-Tests“

Niedersachsen führt freiwillige Corona-Tests für Kindergartenkinder ein. Drei- bis sechsjährige Kita-Kinder sollen sich bald zweimal wöchentlich selbst auf das Coronavirus testen können, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Wegen der Klärung praktischer Details gebe es noch kein genaues Startdatum.

Corona: Lolli-Tests für Kita-Kinder in Bad Lauterberg

Das, was bald kommen soll, wird in Bad Lauterberg schon durchgeführt. Die Stadt stellt allen Kita-Kindern – auch den jüngeren in den Krippen – Selbsttests zur Verfügung. Trotzdem freut sich Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD) über die Nachricht aus Hannover. Er berichtet weiter, dass es in Bad Lauterberg nun „Lolli-Tests“ geben wird, diese seien jetzt auch zertifiziert. Bislang konnten nur „Nasenbohrer-Tests“ angeboten werden. dpa/son

Lesen Sie dazu auch: Freiwillige Corona-Tests an Kitas in Bad Lauterberg starten