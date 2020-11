Strahlende Kinderaugen und die größte Freude über Dinge, die von Herzen kommen – das erlebt Dirk Spicher als Weihnachtsmann seit 1996 jedes Jahr zur Weihnachtszeit.

Auch in diesem Jahr hat der Bad Lauterberger wieder viele Anfragen von Familien aus der Region bekommen, die ihren Kindern mit dem Besuch vom Weihnachtsmann eine Freude machen wollen. Viele von ihnen sind Stammkunden, einige sind neu dazugekommen. Vor einigen Jahren wurde er noch über eine Agentur an Familien vermittelt, aber mit der Zeit hätten ihn immer mehr Leute direkt angefragt, sodass er mittlerweile in Eigenregie seine Anfragen bearbeitet und die Termine koordiniert.

Die diesjährige Weihnachtszeit ist jedoch nicht mit der aus den vergangenen Jahren zu vergleichen. Aufgrund der seit dem Frühjahr andauernden Corona-Pandemie, gibt es Auflagen, um die steigenden Infektionszahlen einzudämmen.

Daher wird es dieses Jahr höchstwahrscheinlich keine Hausbesuche vom Weihnachtsmann aus Bad Lauterberg geben. „Mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich nicht losgehen“, berichtete Dirk Spicher vergangene Woche in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Er wolle zunächst die weiteren Lockdown-Entwicklungen abwarten, jedoch stehe es bereits zu 80 Prozent fest, dass es dieses Jahr keine Familienbesuche gebe. „Ich habe eine Menge Respekt vor dem Virus und Angst um meine Familie. Daher möchte ich weder mich, noch andere gefährden.“

Präsente für Grundschüler

Der einzige Termin, den er als Weihnachtsmann in diesem Jahr wahrnehmen wird, ist bei einer Grundschule im Südharz, wo er kleine Überraschungen auf dem Schulhof an die Kinder verteilen wird. Um den Abstand einzuhalten, wird er dafür einen Greifarm verwenden.

In der Vergangenheit war Spicher nicht nur für Kinder, sondern auch in Seniorenheimen und auf einer Firmenfeier als Weihnachtsmann im Einsatz. Ihm sei wichtig, dass es bei seinen Besuchen noch „ein bisschen den Glauben an den Weihnachtsmann sowie den Zauber“ gebe. Am meisten Freude bereite ihm immer der Blick in strahlende Kinderaugen.

Diese Momente seien für ihn mit nichts zu vergleichen. Insbesondere arme und hilfsbedürftige Kinder, die sich von Herzen über Weihnachtsplätzchen gefreut hätten, hätten seine Weltanschauung verändert. „Für mich ist es die größte Freude, Freude zu schenken. Das ist Weihnachten.“

Unvergesslich bleibe für Dirk Spicher ein Mädchen, das er zwölf Jahre lang bis zu ihrem achzehnten Lebensjahr an Heiligabend als Weihnachtsmann besucht habe. Trotz all der schönen Erinnerungen an die vergangenen Jahre, würde ihm dieses Jahr mit Blick auf die Weihnachtszeit am meisten die menschliche Nähe fehlen.

Alternative zu Familienbesuchen

Auch wenn das Weihnachtsfest für Dirk Spicher in diesem Jahr anders ablaufen wird als die vergangenen 24 Jahre, hat er sich bereits darüber Gedanken gemacht, welche Alternativen es zu den Familienbesuchen gebe.

Er könne sich vorstellen, als Weihnachtsmann in Wohnsiedlungen durch die Straßen zu gehen und Kindern auf Balkonen oder an Fenstern zuzuwinken. So sei der Abstand gewahrt und der Weihnachtsmann wäre trotzdem da. „Ich möchte nicht untätig sein und das wäre etwas völlig Neues.“

Eine konkrete Vorstellung wie der 53-jährige seine Idee umsetzen könne, habe er aktuell jedoch noch nicht, er sei daher für Anregungen und Vorschläge offen.

Für das kommende Jahr wünsche sich der Bad Lauterberger, vor allem Gesundheit. Dirk Spicher betonte auch, dass ihm aktuell eine „ellenbogenfreie Gesellschaft“ fehle und er sich mehr menschliches Miteinander und Rücksicht aufeinander wünsche.

