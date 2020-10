ASB hofft auf Tagespflege auch bei steigenden Corona-Fällen

Vor gut einem Jahr musste die ASB-Tagespflege kurzfristige aus dem Neubau am Zoll in Barbis wieder ausziehen: In dem erst 18 Monate zuvor fertiggestellten Gebäude hatte es einen großen Wasserschaden gegeben (wir berichteten). Mittlerweile ist die Tagespflege wieder in ihr Domizil zurückgekehrt, aber aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur mit halber Besetzung, nämlich zwölf statt 20 Beschäftigten, wie ASB-Kreisgeschäftsführerin Iris Knecht berichtet.

Die Sanierungsarbeiten nach dem Wasserschaden hätten wesentlich länger gedauert, als ursprünglich geschätzt: Aus drei Monaten war ein Dreivierteljahr geworden. „Der Schaden war größer als gedacht“, sagt sie. Der ganze Boden musste raus. Unter dem Estrich lagen die Leitungen, die neu verlegt werden mussten. Die Schadenssumme wurde auf 350.000 Euro beziffert. Aber die Abwicklung durch die Versicherung sei problemlos erfolgt. Vorübergehend waren die Mitarbeiter in Räumen des MVZ in Herzberg untergekommen. Bevor die Tagespflege den Dienst im renovierten Haus wieder aufnehmen konnte, folgte zunächst der Lockdown wegen Corona im März. Im Lockdown konnte gar keine Tagespflege angeboten werden. Ab 8. Juni war dies wieder möglich, doch Behebung der Baumängel dauert noch bis Ende Juni. Seit 28. Juni ist nun wieder Betrieb im ASB-Gebäude am Zoll, aber eben unter den besonderen Bedingungen der Pandemie, mit Abstand und Masken. „Viele Kunden haben auch Angst, derzeit zur Tagespflege zu kommen“, weiß Knecht um deren Sorge vor einer Ansteckung. Sie hoffe aber, dass das Angebot, das gerade für die Angehörigen der Pflegebedürftigen eine Entlastung ist, auch angesichts steigender Fallzahlen in der Region weiter aufrechterhalten werden kann. „Es wäre tragisch, wenn wir es wieder einstellen müssten.“ Der ASB-Kreisverband Northeim/Osterode betreibt sechs Tagespflegeeinrichtungen, unter anderem auch eine in Osterode. In Barbis ist neben der Tagespflege auch der Rettungsdienst stationiert. Hierfür habe man schon sehr früh bei Beginn der Pandemie ein mehrstufiges Konzept entwickelt, um den Dienst aufrechthalten zu können. So waren etwa feste Teams auf den Fahrzeugen im Einsatz und die Abläufe wurden so organisiert, dass sich möglichst wenige Personen im Haus begegneten. Sollte es erforderlich werden, könne wieder zu diesen Verfahrensweisen zurückgekehrt werden, so Knecht.