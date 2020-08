Einbruch in Lauterberg: Täter steigen in Wohnhaus ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch, 5. August, in einer Wohnung an der Uferstraße in Bad Lauterberg eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach hebelten der oder die Täter eine Terrassentür des Einfamilienhauses am süd-westlichen Stadtrand auf und stiegen ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten schließlich Bargeld aus einer Geldkassette. Anschließend verließen sie das Haus unerkannt wieder durch die Terrassentür. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05524/9630 entgegen. pol