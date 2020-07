Großangelegte Personensuche am Samstagabend in Bad Lauterberg

Am späten Samstagabend wurde eine Person aus einer Seniorenresidenz als vermisst gemeldet. Durch die Polizei wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet, an der die Feuerwehren der Stadt Bad Lauterberg und das DRK beteiligt waren. Die Feuerwehren suchten nach eigenen Angaben große Bereiche Bad Lauterbergs per Fahrzeug und fußläufig ab.

Das DRK und die Drohnengruppe der Feuerwehr Barbis unterstützen die Suche an diversen Standorten mit Hilfe ihrer Drohnen, welche mit Wärmebildkameras ausgestattet sind. Durch die Polizei angeforderten sogenannten Mantrailer-Hunde konnte die Spur der Person durch weite Bereiche der Kernstadt verfolgt werden, welche sich immer wieder an einer Bushaltestelle im Ort verlor, so der Feuerwehrsprecher. Gegen 2 Uhr kam die Entwarnung: Die Person war wohlbehalten aufgefunden worden – in Leipzig.