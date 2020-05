Vermeintlicher Fallschirm-Absturz sorgt für Rettungseinsatz

Bad Lauterberg. Einsatzkräfte waren am Freitag zu dem scheinbaren Unfallort in Bad Lauterberg alarmiert worden. Der Fallschirm entpuppte sich aber als Vliesstoff.

Ein vermeintlich abgestürzter Fallschirmspringer hat sich zum Glück als Vliesstoff herausgestellt, der durch Wind in einen Baum geweht wurde. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Einsatzkräfte waren am Freitagnachmittag zu dem scheinbaren Unfallort in Bad Lauterberg alarmiert worden.

Auch der Rettungshubschrauber wurde laut der Rettungsleitstelle in Göttingen in Richtung Bad Lauterberg geschickt, konnte – wie die anderen Einsatzkräfte – aber wieder einrücken, als sich der Fall geklärt hatte. Mit dem Helikopter hätte die Unfallstelle zudem aus der Luft begutachtet werden können.