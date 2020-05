Mann droht vor Jobcenter Bad Lauterberg damit, sich anzuzünden

Bad Lauterberg. Am Montagmittag kam es vor dem Jobcenter in Bad Lauterberg zu einem Zwischenfall. Ein Mann mit Feuerzeug und einem Behälter drohte, sich anzuzünden.

Weil er unzufrieden war und wohl auf eine Zahlung wartete, soll ein Mann gedroht haben, sich vor dem Jobcenter in Bad Lauterberg anzuzünden. Die gerufene Polizei konnte ihn schnell überwältigen: Er leistete keinen Widerstand und wurde anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Bei dem Einsatz am Montagmittag gegen 13 Uhr kam niemand zu Schaden. Das teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Dem vorausgegangen sein soll ein Streit des Mannes mit einer Mitarbeiterin des Jobcenters am Telefon. Daraufhin erschien er gegen 12.50 Uhr vor Ort. Die Mitarbeiterin kam zu ihm aus dem Gebäude, denn die Jobcenter sind wegen der Corona-Pandemie für den persönlichen Kundenverkehr geschlossen. Mann hatte Behälter und Feuerzeug dabei Der Mann hatte ein Behältnis vermutlich mit Kraftstoff dabei, wie Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, berichtet. Er soll gedroht haben, sich mit der Flüssigkeit zu übergießen. Ob er sich davon etwas auf seine Hose geträufelt hat oder ob der Behälter undicht war, ist unklar. Jedenfalls war seine Hose benetzt und er hatte ein Feuerzeug in der Hand. Die Mitarbeiterin des Jobcenters begab sich daraufhin zurück in das Gebäude und rief von dort die Polizei zur Hilfe. Die Beamten konnten den Mann schnell und ohne Gegenwehr zu Boden drücken und ihm das Feuerzeug abnehmen.