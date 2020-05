Seniorenresidenz Curanum dankt seinen Mitarbeitern

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflege dankte die Seniorenresidenz Curanum Bad Lauterberg allen Mitarbeitern für ihr großes Engagement. „Tag für Tag, rund um die Uhr setzen sich unsere Mitarbeiter für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Bewohner und ihrer Angehörigen ein. Besonders unter den aktuellen Anforderungen der Corona-Pandemie möchte ich mich ganz herzlich für ihren anhaltenden Einsatz, ihre außerordentliche Leistung und ihr Durchhaltevermögen bedanken“, so Einrichtungsleitung Nadja Zimmermann. Zum Internationalen Tag der Pflege sei es, so Zimmermann, daher wichtig, dieser Wertschätzung und Würdigung auch durch eine kollegiale Geste Ausdruck zu verleihen. Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit gab es für die Mitarbeiter Blumen und eine Torte als ein Zeichen der Anerkennung.

Besonders stolz zeigte sich Zimmermann über Zusammenhalt, Teamgeist und Solidarität in der Residenz: „Die Kreativität, der Zusammenhalt und die Empathie, mit der unsere Mitarbeiter den Alltag in den Einrichtungen gestalten, berührt mich jeden Tag aufs Neue. So tragen sie maßgeblich zum Wohlergehen und zur Lebensfreude unserer Bewohner bei und sorgen auch mal für Ablenkung vom Corona-geprägten Alltag.“ Der Dank gebühre zudem den Bewohnern und ihren Angehörigen für das Verständnis, die Unterstützung und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen.

Geburtstag von Florence Nightingale

Der Internationale Tag der Pflege findet jährlich am 12. Mai statt und würdigt die Bedeutung der professionellen Pflege. In diesem Jahr fällt der Aktionstag auf den 200. Jahrestag der Geburt von Florence Nightingale, der britischen Krankenpflegerin und Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege.