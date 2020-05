Beim Warte-Fest an der Alten Warte in Barbis im Jahr 2017.

Warte-Fest an Himmelfahrt in Barbis fällt coronabedingt aus

In diesem Jahr muss das Warte-Fest an der Alten Warte in Barbis an Christi Himmelfahrt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das teilt Pastor Torsten Kahle mit.

Der Gottesdienst, der das Fest jedes Jahr eröffnet, wurde von dem Pfarramt zusammen mit Kirchenmusikern als Video-Gottesdienst an der Alten Warte produziert. Das Video kann ab dem 21. Mai unter www.kirche-barbis.de oder unter https://kirchen-bob.wir-e.de angesehen werden. Da dieses Jahr keine Kollekte eingesammelt werden kann, wird um Spenden gebeten unter der Bankverbindung IBAN: DE 76 2635 1015 0004 0239 58, BIC: NOLADE21HZB Sparkasse Osterode, Verwendungszweck: Warte-Fest 2020. Die Spenden kommen der Kirchengemeinde Barbis und dem Harzklub Barbis zugute, der das Warte-Fest organisiert.