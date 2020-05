Camping kommt langsam wieder in Gang

Seit kurzem ist es unter anderem wieder erlaubt, dass Urlauber in Niedersachsen zum Camping fahren dürfen. Und so ist auch der Campingplatz am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg nun wieder geöffnet. Inhaber Maik Dombrowsky zeigt sich sehr erfreut, dass er jetzt die ersten Urlauber begrüßen konnte.

Das hat lange auf sich warten lassen: Dombrowsky berichtet, dass am 20. März sein Betrieb geschlossen werden musste. „Ich hätte nie gedacht, dass der Staat meine Existenz bedrohen würde“, sagt der Campingplatzinhaber und ergänzt, dass jede zweite Übernachtung in Deutschland auf den Campingplätzen stattfinde. Seit der Bekanntgabe der Nachricht, dass Campingurlaub wieder in Niedersachsen erlaubt ist, seien mehr als 300 Anfragen per E-Mail für einen Stellplatz am Wiesenbek eingegangen, berichtet Phil Dombrowsky, der am Gespräch mit dem nötigen Abstand teilnahm. Die Nachfrage für die Pfingstfeiertage sei sogar noch höher. Überrascht zeigt sich Maik Dombrowsky darüber, dass einige Campingurlauber einen Stellplatz unmittelbar neben ihren Bekannten verlangen würden. Dabei soll, um den geforderten Mindestabstand zu wahren, nur jeder zweite Stellplätze belegt werden. Momentan, so Dombrowsky, dürfen nur Wohnmobile auf den Platz, die WC, Dusch- und Kochmöglichkeit haben. Sehr kritisch sieht er dabei, dass viele Menschen die Corona-Krise anscheinend nicht so ernst nehmen würden. Auch die Höflichkeit und das Miteinander vermisse er. Anscheinend, so Dombrowsky, hätten einige die Gefahren der Corona-Pandemie einfach vergessen. Erste Urlauber treffen ein So aber nicht das Ehepaar Hacklaender aus Reinbek bei Hamburg. Es ist zum ersten Mal zum Wiesenbeker Campingplatz gereist. Hacklaenders erzählen, dass sie sich im Internet den Platz angesehen haben und von der hohen Qualität des Platzes angetan seien. Trotz der Auflagen – dazu zählten auch Bestätigungsformulare – hätten sie die Anreise nicht bereut. Beide berichteten, dass sie den Abstand zum Nachbarplatz gut finden. Als Dauercamper empfanden Hacklaenders die auferlegte Zwangspause jedoch als sehr belastend, da sie sonst jedes Wochenende in ihrem Wohnmobil – zum Beispiel an der Ostsee – verbringen. Auf der Internetseite des Lauterberger Campingplatzes werden die Auflagen aufgelistet: keine Gruppenreisen, es muss über die Homepage gebucht werden, der Platz darf nur zu 50 Prozent ausgelastet sein . Sanitäre Anlage im Wohnwagen bzw. -Mobil sollen benutzt werden, Entsorgung und Auffüllen von Frischwasser ist vor Ort möglich.