Bad Lauterberg: Langer Weg bis zum Bürgerentscheid

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben ihr Ziel erreicht: Die Bad Lauterberger können selber entscheiden, ob ihre Kommune weiterhin mit Bad Sachsa und Walkenried über eine mögliche Südharz-Fusion sprechen soll. Der Bürgerentscheid soll am 9. August stattfinden – ob als normale Wahl oder rein als Briefwahl, muss wegen der Corona-Krise noch geklärt werden (wir berichteten).

Die Bewohner können dann ankreuzen, ob sie die Fusion mit den beiden anderen Einheitsgemeinden ablehnen: Wer mit „Ja“ stimmt, will, dass die Fusionsgespräche sofort abgebrochen werden. „Nein“ wählen diejenigen, die die Entscheidung den gewählten Ratsmitgliedern überlassen wollen.

Begehren machte viel Arbeit

Das Bürgerbegehren – also der Weg, einen Bürgerentscheid herbeizuführen – hat den drei Initiatoren Sabine Bode, Julia Wiegand und Torsten Bäger viel Arbeit gemacht. „Innerhalb von etwa zwei Monaten haben wir die Unterschriften gesammelt und uns die Füße fast schon abgerannt“, berichtet Sabine Bode im Telefongespräch mit unserer Zeitung.

Die Idee entstand, weil ein anderes Trio in Bad Sachsa mit einem Bürgerbegehren im Herbst vergangene Jahres begonnen hatte (wir berichteten). Daraufhin habe sie vorgeschlagen, über etwas ähnliches für Bad Lauterberg nachzudenken, erläutert Sabine Bode. Sie nahm Kontakt zu den Sachsaern auf und besuchte diese mit zwei Mitstreitern, um von den Erfahrungen zu profitieren – zum Beispiel, wie ein Begehren abläuft und worauf zu achten ist.

Das Vorhaben des Lauterberger Trios wurde schriftlich im Rathaus der Kneippstadt eingereicht und war nach ein, zwei Korrekturen im Wortlaut auch in Ordnung. Mitte November wurde öffentlich bekanntgegeben, dass das Bürgerbegehren durchgeführt wird. Unter anderen wurde auf die aus Hannover vorgegeben Frist von sechs Monaten hingewiesen, in den die erforderlichen Unterschriften eingereicht werden müssen. 936 mussten zusammen kommen, damit es zum Entscheid kommt.

1.200 Unterschriften gesammelt

Mit Unterstützung sammelten die drei rund 1.200 Unterschriften, die sie im Februar im Rathaus abgaben. Die Stadtverwaltung habe vorgegeben, bemerkt Sabine Bode, dass alle Stimmen in einem Stück abgegeben werden sollen. Dann war Verwaltung am Zug: Die persönlichen Daten zu allen Unterschriften ins digitale System abtippen, kontrollieren, ob auch alle Unterstützer des Ansinnens mindestens 16 Jahre alt sind, in Lauterberg oder den Ortsteilen wohnen. Zudem durften keine Stimmen doppelt sein.

Dann mussten sie fast drei Monate warten, bis das Ergebnis der Überprüfung in dieser Woche bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses bekanntgegeben wurde. „Teilweise war mir Angst und Bange, weil wir nie ein Feedback bekommen haben“, so Sabine Bode: Sind genug Unterschriften zusammengekommen?

Allerdings hatte die Initiatorin sich im Vorfeld schon einen Überblick verschafft: Sie habe die Zettel zu Hause auch abgetippt, so gut es geht kontrolliert und schon die doppelten und zu unleserlichen heraussortiert. Wäre bei der Zählung im Rathaus herausgekommen, dass noch Unterschriften fehlen, „wäre es sehr eng geworden, das noch nachzuholen“. Ende Mai läuft die Frist ab. Zudem sei es jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, schwieriger, mit den Leuten in Kontakt zu kommen.

Briefwahl wäre ihr lieber

Die Bürger sind es, die nun entscheiden. Ihr wäre es lieber, wenn es zu einer reinen Briefwahl käme: Denn dann bekommen alle die Unterlagen frühzeitig per Post, und es würden vermutlich mehr ihre Stimme abgeben. Außerdem liegt der Termin in den Herbstferien, erläutert Sabine Bode.

Doch an Ende geht es ihr darum, dass die Lauterberger eine Wahl haben – und sich vor allem mit der Materie befassen. Man müsse sie vielleicht ein wenig aufwecken, damit sie sich mit dem Projekt Südharzfusion auseinandersetzen, sich Gedanken machen, sagt sie. Ob die Bürger für „Ja“ oder „Nein“ stimmen, sei egal

Trotzdem will sie auf die Argumente aufmerksam machen, die das Trio bemängelt. Bode: „Man sollte vor der Fusion über die Dinge sprechen.“ So sei das Finanzielle – was eine mögliche Fusion kostet und welchen Schaden die Corona-Krise anrichtet – noch nicht geklärt. Auch sei das Thema Schulen „nicht vom Tisch zu weisen“. Und der demografische Wandel, der die Kneippstadt – mit oder ohne Fusion – trifft. Warum es keine Vergünstigungen für Zugezogene gibt, fragt sie in dem Zusammenhang.

Ferner sollte man doch noch einmal über Interkommunale Zusammenarbeit nachdenken – vielleicht seien die Steuern, die darauf zu zahlen sind, geringer als die Fusionskosten? Etwa im Tourismus biete sich das Miteinander an. Bei „Schweren Themen“ wie Wasserversorgung und Feuerwehr könnte man sich dann Zeit lassen.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort