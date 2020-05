Südharzfusion: Auch Lauterberger dürfen selbst entscheiden

Die 1.200 abgegebenen Unterschriften, mit denen ein Bürgerentscheid gefordert wird, sind ausgezählt und auf ihre Richtigkeit überprüft worden. Jetzt steht fest: Es sind genug gültige Stimmen dabei, dass die Bad Lauterberger über eine mögliche Fusion ihrer Einheitsgemeinde mit Bad Sachsa und Walkenried entscheiden können. Das teilt Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD).

Die Mitglieder des nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses wurden bei ihrer Sitzung am Dienstag über das erfolgreiche Bürgerbegehren informiert. Das Gremium legte auch einen Termin für die Abstimmung „Lehnen Sie die Fusion der Stadt Bad Lauterberg mit den Gemeinden Walkenried und Bad Sachsa ab?“ fest. Die Bürger sollen am Sonntag, 9. August, möglichst an die Urnen gehen. Es muss noch geklärt werden, ob an dem Datum schon eine normale Wahl – mit Wahllokalen und geschulten Wahlhelfern – stattfinden kann oder ob es wegen der Corona-Pandemie zu einer reinen Briefwahl kommen muss. So geschieht es in Bad Sachsa am 7. Juni.

Für das Bürgerbegehren waren 936 gültige Unterschriften nötig. Die Initiatoren hatten alle 1.200 Ansinnen auf einen Schlag zur Kontrolle in der Verwaltung abgegeben (wir berichteten).