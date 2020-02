Foto: Charly and the Outlaws / BAND

„Charly and the Outlaws“ kommen am 29. Februar ins Odertal

Am Samstag, 29. Februar, wird bei der Country Night auf der Harz-Mountains-Ranch Bad Lauterberg der Saisonstart mit der Band „Charly and the Outlaws“ eingeläutet. Um 19 Uhr öffnen sich die Tore, das musikalische Programm beginnt um 20 Uhr.

„Charly and the Outlaws“ ist eine Band von Gesetzlosen, nicht im Sinne der bösen Jungs, sondern im künstlerischen Sinne: „Charly and the Outlaws“ gehen ihre eigenen Wege in der Country-Music. „Das bedeutet für sie stilvolle, tolle Vocals, gute Eigenkompositionen, ein Mix aus klassischem und modernem Country. Die Band weiß, wie sie ihre Songs für lange Zeit im Kopf der Zuhörer und Linedancer verankern kann“, versprechen die Veranstalter. Und weiter: „Wer auf gutgemachte Country-Music steht, sollte sich auf keinen Fall ‚Charly and the Outlaws‘ entgehen lassen.“

Und das ist die Band: Charly ist „der Cowboy aus New York“ und Kopf der Band. Er ist in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgewachsen und fungiert als Sänger, Songwriter, spielt Akustikgitarre und übernimmt die Lead-Vocals. Seine Outlaws, das sind „The Gentleman Outlaw“ Mike (Songwriter, Lead-Guitar, Vocals & Moderation), „Aussie Outlaw“ Jürgen (Drums, Percussion & Management), „The Four Corners Drifters“ Richy (Bass-Guitar & Vocals) und „The Lady Outlaw“ Pat Derringer (Lead-Vocals & Acoustic-Guitar).