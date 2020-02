Osterhagen: Ortsbrandmeister lobt sehr guten Ausbildungsstand

Osterhagen. In der Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Osterhagen kündigte Bürgermeister Gans die Fertigstellung des neuen Gerätehauses für Sommer 2021 an.

Der Neubau des gemeinsamen Feuerwehr-Gerätehaus Osterhagen Bartolfelde soll im Sommer 2021 fertig sein. Das kündigte Bad Lauterbergs Bürgermeister Dr. Thomas Gans in seinem Grußwort anlässlich der Jahreshauptversammlung der Osterhagener Brandschützer an. Er erläuterte die Gründe für die derzeitigen Verzögerungen: Durch andere Verfahrensabläufe beim Landkreis Göttingen als im Altkreis Osterode sei man gezwungen gewesen, öffentliche Auslagen für die notwendigen Vorhaben noch einmal mit den entsprechenden Fristen durchzuführen. Er gehe aber davon aus, dass die Baugenehmigung Mitte März vorliegt und dann in die Ausschreibungen gegangen werden kann. Im Sommer 2020 soll dann der Bau beginnen, mit einer Fertigstellung ist im Sommer 2021 zu rechnen.

Ortsbrandmeister Kai Giza lobte in seinem Bericht besonders den sehr guten Ausbildungsstand der Kameraden. Momentan sind elf Atemschutzgeräteträger aktiv, drei Weitere beginnen im Februar ihren Lehrgang an der Feuerwehr-technischen Zentrale (FTZ) in Osterode. Die Feuerwehr Osterhagen besteht insgesamt aus 30 aktiven Mitgliedern, die im Jahr 2019 zu 21 Einsätzen alarmiert wurden. Darunter waren neun Brandeinsätze und neun technische Hilfeleistungen.

Nach wie vor befindet sich die Löschwasserentnahmestelle Am Elteich laut Giza in einem sehr schlechten Zustand, so dass ein gefahrloses Benutzen gerade bei Dunkelheit und Nässe sehr schwierig sei. Die Wasserentnahmestelle werde aber dringend benötigt, da das Hydrantennetz „nicht das Ergiebigste“ sei, so dass hier „schnellstens etwas getan“ werden müsse.

Gruppenführer Sascha Dreymann bestätigt nochmal den von Giza bereits gelobten sehr guten Ausbildungsstand der Osterhagener Brandschützer. Im Jahr 2019 wurden 44 Dienste abgehalten, davon 17 Ausbildungsdienste, je drei Übungsdienste auf Stadtebene bzw. mit dem dritten Zug, zwölf Ausbildungsdienste Truppmann 2 in Bad Lauterberg und neun Allgemeine Dienste.

Jana Lüer berichtet vom ebenfalls guten Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehr, die zurzeit aus 12 Jugendlichen besteht. Gemeinsam mit dem Schützenverein und den aktiven Kameraden wurde am 11. Mai am Umwelttag „Sauberes Osterhagen“ teilgenommen. Neben den Übungsdiensten wurden auch andere gemeinsame Aktivitäten zur Förderung des Teamgeistes unternommen. Sven Bliedung berichtete stellvertretend für Susi Dreymann über die Kinderfeuerwehr die zum Ende 2019 aus 16 Mitgliedern besteht und im November ihr zehnjähriges Bestehen feierte.

Stadtbrandmeister Klaus-Dieter Schröder bedankt sich für das Engagement der Kameraden aus Osterhagen. Er berichtet über Gespräche zur Fusion mit den zuständigen Orts- und Stadtbrandmeistern. Schröder berichtet auch über die Erprobungsphase mit neuer Einsatzkleidung die leichter und somit komfortabler für Einsatzkräfte ist. Abschließend berichtet er, das im Stadtgebiet 180 Einsätze abgearbeitet wurden und lobt die gute Zusammenarbeit aller Feuerwehren.

Zum Ende der Jahreshauptversammlung standen Ehrungen, Beförderungen und Wahlen an: Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Björn Sommerfeld ausgezeichnet, für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Otto Heinemeier, Georg Schorse Döring, Horst Diekmann, Pascal Steinmetz wurde zum 1. Hauptfeuerwehrmann befördert. Andreé Zietz wurde erneut zum Atemschutzgerätewart gewählt. Jannik Brakel zum Schriftwart. Neuer Kassenwart ist Björn Sommerfeld. Sebastian De Kooker ist zweiter Kassenprüfer.