Jugendliche sammeln Ideen für eine attraktivere Kirche

Bad Lauterberg. „Escape-Room“ mit den Themen des Konfirmandenunterrichts, zocken in der Kirche: der Kirchenkreis Harzer Land will eine eigene Jugendkirche starten.

Jugendliche wünschen sich von Kirche oft unkonventionell gestaltete Gottesdienste mit modernerer Musik. Außerdem würden sie sich über abwechslungsreiche Freizeitaktionen mit anderen, selbst organisierte Events und durchaus auch über Gelegenheiten zu vertraulichen Gesprächen freuen. Im normalen Gemeindealltag ist das nur begrenzt möglich, viel leichter wäre es im Rahmen einer eigenen Jugendkirche.

Um diese im Kirchenkreis Harzer Land auf den Weg zu bringen, lud Jugendpastor Simon Burger zu einer Start-Up-Veranstaltung mit vielen Teilnehmern, noch mehr Ideen und sogar einigen konkreten Plänen. Im Vorfeld waren sämtliche Jugendliche der Bäderregion persönlich eingeladen worden, viele kamen dann auch am vergangenen Sonntag in die Pauluskirche in Bad Lauterberg.

Pastor Burger stellte zunächst die Teamer vor, die an diesem Tag mitwirkten sowie Marco Kosziollek, der bei der Landeskirche für die Arbeit mit Schülern zuständig ist. Direkt danach mussten die Jugendlichen aber auch schon aktiv werden und sollten erst einmal festhalten, was sie sich den von einer Jugendkirche wünschen würden.

Videospiele in der Kirche?

Ganz klar, bei einigen war das anfangs noch recht diffus, andere jedoch hatten bereits recht klare Vorstellungen, was Kirche für sie attraktiver machen könnte. Kürzere Gottesdienste mit moderneren Liedern, kam es von vielen, vielleicht ja auch eine Verbindung aus Gottesdienst und anderen Elementen, die die als starr empfundenen Abläufe auflockern. Außerdem natürliche viele gemeinsame Unternehmungen wie Spieleabende, gemeinsam Videospiele zocken, ein Kickerturnier, vielleicht Filmabende. Und natürlich Veranstaltungen, die die Jugendlichen planen und zu denen sie die Gemeinde oder gleich jeden Interessierten einladen wie etwa Rockkonzerte, Theateraufführungen und vieles mehr.

Die Jugendlichen der Bäderregion kommen in der Pauluskirche zusammen. Foto: Christian Dolle / Kirchenkreis Harz Land

Ideen gab es viele, die Kleingruppen und in mehreren Arbeitsschritten gesammelt, geordnet und auf ihre Umsetzbarkeit hin sortiert wurden. Ein „Escape-Room“ mit den Themen des Konfirmandenunterrichts könnte eingerichtet werden, ein eigener Raum für die Jugendlichen müsste auf jeden Fall mit W-Lan ausgestattet sein, außerdem wären gemütliche Sofas und auch ein eigener Kühlschrank toll.

All das ist grundsätzlich möglich, denn die Paulusgemeinde steht voll hinter dem Projekt Jugendkirche, wie Pastor Andreas Schmidt deutlich machte. „Wir werden uns die Kirche teilen“, erläuterte er mit einem Lächeln, „so dass die Jungen zum jungen Pastor kommen und die Alten zum alten.“ Um die gemeinsame Nutzung zu unterstreichen, wurde den Jugendlichen dann die Kirche mit all ihren Räumlichkeiten inklusive Glockenstuhl erst einmal gezeigt, damit sie sich dann auch heimisch fühlen können.

Allerdings ist die Jugendkirche eben nicht nur eine Einrichtung für Bad Lauterberg, sondern für die gesamte Region. Damit das über die Ortsgrenzen hinweg organisiert werden kann, bräuchte es einen Jugendkirchenvorstand, stellten einige in einem weiteren Schritt fest. Das müssten verlässliche Leute sein, die auch in engem Kontakt mit der Gemeinde und vielleicht einigen weiteren Ansprechpartnern stehen, die durchaus teamfähig sind, motiviert, Verantwortung zu übernehmen und möglichst selbstbewusst genug, um sich nicht die „Butter vom Brot“ nehmen zu lassen.

„Butter bei die Fische“ hieß es dann zum Ende des arbeitsreichen Nachmittags, denn da wurde ganz konkret gefragt, wer sich denn eine solche Aufgabe vorstellen könne. Tatsächlich erklärten sich gleich 16 Jugendliche bereit. Auch für den stellvertretenden Superintendenten Dr. Uwe Brinkmann, der zum Abschluss noch einen Besuch abstattete, eine durchaus nicht selbstverständliche Zahl und dementsprechend ein gelungener Auftakt für ein neues Kapitel der Jugendarbeit im Kirchenkreis.

Die Teilnehmer an der Auftaktveranstaltung in Bad Lauterberg. Foto: Simon Burger / Kirchenkreis Harz Land