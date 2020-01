Einbrecher hinterlassen hohen Schaden im MVZ Lauterberg

Bad Lauterberg. Vermutlich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in das MVZ in der Scharzfelder Straße eingedrungen.

Vermutlich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in das MVZ in der Scharzfelder Straße in Bad Lauterberg eingedrungen und haben im Inneren mehrere Räume durchsucht – dabei verursachten die Einbrecher einen erheblichen Sachschaden. Darüber informiert die Polizei.

Angaben zur Beute liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bad Lauterberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am 16. Januar zwischen Mitternacht und 6 Uhr in unmittelbarer Nähe des MVZ verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 mit der Polizei Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen. jk