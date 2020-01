Ein Gospelkonzert für den guten Zweck

Zu einem Gospelkonzert hatten die Kantorei und die Kirchengemeinden aus Bartolfelde und Osterhagen am Sonntag in die Kirche in Bartolfelde eingeladen. Zu der Veranstaltung waren viele Gäste der Gemeinden und auch auswärtige Besucher erschienen. Der Chorleiter der Kantorei, Hans-Reinhard Buchholz,...