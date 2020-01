Freiwillige holen die Fische aus dem Wiesenbeker Teich

„Es riecht ein bisschen nach Nordsee“, bemerkt eine KGS-Schülerin, die sich als freiwillige Helferin bei der Aktion Abfischen am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg gemeldet hatte. Dazu hatte der örtliche Angelsportverein aufgerufen, um die Süßwasserfische, die in dem Gewässer leben, herauszuholen...