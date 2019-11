Sammeln, Spiele und Stadtpolitik

Über zwei Sammelaktionen im Sommer des vergangenen Vereinsjahres berichtete Klaus Richard Behling, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) Bad Lauterberg, bei der Jahresversammlung der Initiative: Vereinsmitglieder sammelten in der Fußgängerzone in der Hauptstraße eine dreistellige Summe für den Erhalt des Bismarckturms, eines Wahrzeichens der Kneippstadt. „Der Bad Lauterberger Zweigverein des Harzklubs als eigentlicher Eigentümer des Turmes bedankte sich sogar schriftlich für diese Unterstützung“, bemerkte Behling.

Er berichtete bei der Versammlung im bis zum letzten Platz besetzten Kaminzimmer des Hotels Riemann in Bad Lauterberg über die weiteren Aktivitäten des Vereinsjahres. So fand wieder eine Ferienpassveranstaltung der BI unter dem Motto „Spiel, Spaß und Spannung“ auf dem Grundstück der Familie Spillner am Mühlenweg statt. „Viele Kinder nahmen auch in diesem Jahr teil“, zudem habe es Lob von der Stadtjugendpflege gegeben.

Ebenso waren BI-Ratsleute bei der Verleihung der Ehrenamtspreise der Stadt Bad Lauterberg vertreten. Vorsitzender Behling bemängelte, dass eher wenige Ratsleute vor Ort gewesen seien, obwohl alle zuvor beschlossen hätten, die Geehrten aus Vereinen und Verbänden sogar zu bedienen. Die Bürgerinitiative zeigte auch bei vielen anderen Veranstaltungen ihre Präsenz.

Insbesondere im Stadtrat wolle die Bürgerinitiative auch weiterhin zum Wohle aller Einwohner der Stadt und seiner Ortsteile agieren. Leider habe er das Gefühl, dass „Ratsarbeit nicht als Gesamtleistung aller Ratsleute gesehen wird und wichtige Entscheidungen durch Blockadehaltung erschwert oder behindert werden. Dies betrifft aber nur Wenige“, teilt Behling mit. „Natürlich setzt ein aktives Demokratieverständnis auch die Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger voraus. Diese müssten zuvor aber auch objektiv und umfänglich informiert werden, nicht nur aus einer Ecke heraus“ – also nicht nur negative, sondern auch die positiven Elemente einer Entscheidung erhalten, wie zum Beispiel bei einer möglichen Gemeindefusion. Nur so könne man die Argumente abwägen und seine persönliche Meinung bilden, so Behling. „Wir wollen weiterhin offene Ratsarbeit leisten, uns neuen Entwicklungen dabei nicht verschließen, ohne hierbei Bad Lauterberg und seine historischen Werte in Vergessenheit geraten zu lassen.“

Zu der BI-Jahresversammlung begrüßte das Vorstandsteam – es besteht aus Behling und seinen beiden Stellvertretern Rainer Eckstein und Wilfried Spillner – auch Lauterbergs Verwaltungschef Dr. Thomas Gans und den neuen Pastor der Paulusgemeinde Bad Lauterberg, Andreas Schmidt.

Gans gab als Gastredner Informationen zum Thema einer möglichen Fusion der Südharz-Gemeinden und erläuterte den derzeitigen Stand der Verhandlungsgespräche, was bei allen Anwesenden großes Interesse fand. Die Mitglieder der BI wählten dann Manfred Frischer zum neuen Kassenprüfer.