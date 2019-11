Täter zerkratzen sechs Autos – mehrere tausend Euro Schaden

Mehrere tausend Euro Schaden haben ein oder mehrere Unbekannte verursacht, die an den zurückliegenden Tagen in Bad Lauterberg an insgesamt sechs Autos den Lack zerkratzten.

Die Fahrzeuge wurden zwischen Samstag um 12 Uhr und Dienstag um 8 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Scharzfelder Straße beschädigt. Die Autos, teilweise Neuwagen, waren auf dem Ausstellungsgelände abgestellt, teilt die Polizei mit.

Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter beziehungsweise den Tätern geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, zu melden.