Lebensweisheiten in einer Schmunzelverpackung

„Platz ist in der kleinsten Hütte“ war das unausgesprochene Motto, als sich zahlreiche Zuhörer statt in der Königshüttengießerei zu einer Lesung des Duos Torsten Rohde/Anke Siefken zu versammeln, dann doch in die Buchhandlung Moller zwängten. Der Wechsel des Veranstaltungsortes war angesichts der...