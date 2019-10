Zwei Jahre auf Bewährung für Raubüberfall aus Geldnot

„Maskierter überfällt Spielhalle“ lautete die Überschrift einer Polizeimeldung am 9. Mai: Ein Unbekannter hatte gegen 0.45 Uhr die Spielhalle in der Hauptstraße in Bad Lauterberg betreten, Kunden und den am Tresen stehenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und war dann mit seiner Beute, Bargeld in Höhe von 238 Euro, geflüchtet. Verletzt wurde niemand, die Polizei kam ihm und seinem Komplizen sehr schnell auf die Schliche.

Jetzt standen die beiden vor dem Amtsgericht in Herzberg: Zwei Junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, beide noch unreif und naiv wirkend, der Haupttäter laut eines Experten in seiner geistigen Entwicklung etwas zurück und aus problematischen familiären Verhältnissen stammend, arbeitslos mit abgebrochener Ausbildung, Schulden, Alkohol- und Drogenprobleme. Die Trennung von seiner Freundin und damit einhergehenden finanziellen Schwierigkeiten waren eine psychische Krise, die ihn damals laut der Schilderungen vor Gericht offenbar zu der kriminellen Tat getrieben hatte.

Sein Komplize befindet sich mitten in einer Ausbildung, hat nach eigenen Angaben zwar nur ein geringes Einkommen, habe das Geld aus dem Überfall aber eigentlich gar nicht gebraucht. Er habe seinem Freund helfen wollen, durch den Raub seine finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden – auf die Frage der Richterin, warum er ihm nicht einfach Geld geborgt habe, wusste er keine Antwort. An dem Überfall selbst war er dann jedoch – entgegen des ursprünglichen Plans – nur indirekt beteiligt: Er bekam unmittelbar vor Betreten der Spielhalle, die Maske schon auf dem Kopf, kalte Füße und blieb draußen. Das gereichte ihm nun vor Gericht zum Vorteil, denn er bekam für diese Beihilfe eine deutlich niedrigere Strafe als der Haupttäter, bei dessen Urteil insbesondere auch die mitgeführte Gaspistole und einige Vorstrafen schwer wogen.

Beide Angeklagte waren geständig und räumten alle ihnen zur Last gelegten Vorwürfe ein, das wurde positiv gewertet. Wegen schwerer räuberischer Erpressung, jedoch in einem minderschweren Fall, verurteilte das Gericht den 20-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie Sozialtraining und gemeinnütziger Arbeit. Er wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Minderschwer wurde die Tat vor allem deshalb gewertet, weil der erbeutete Betrag so gering war. Außerdem hätte sein Alkohol- und Drogenkonsum eine enthemmende Wirkung gehabt, stellte die Staatsanwältin fest. Zudem war niemand verletzt worden und keiner der Bedrohten leidet nach der Tat unter psychischen Beeinträchtigungen: Der Spielhallen-Mitarbeiter konnte nach zwei Tagen Urlaub wieder arbeiten und, wie er als Zeuge aussagte, sei die ebenfalls mit der Waffe bedrohte Frau nach wie vor Stammkundin. Der der Beihilfe für schuldig befundene Mittäter bekam sechs Monate auf Bewährung.