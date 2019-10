Scholmwehrbrücke in Bad Lauterberg ist gesperrt

Die Scholmwehrbrücke am Kurpark in Bad Lauterberg ist wieder gesperrt. Die Feuerwehr hatte den Zugang am Wochenende mit rot-weißem Absperrband markiert. Doch die Sperrung soll nur von kurzer Dauer sein.

Das Wehr ist Eigentum der Königshütte Industriedenkmal UG. Deren geschäftsführender Inhaber Volker Puhrsch erklärte: „Es ist eine der Planken gebrochen, die auf dem Überweg liegen.“ Wann die Planke ausgetauscht wird, das kann Puhrsch nicht sagen. Dies in die Wege zu leiten sei Aufgabe der Stadtverwaltung. Denn diese hat das Nutzungsrecht für den Fußgängerüberweg. Hier habe man bereits den Bauhof informiert, dass die schadhafte Planke so schnell wie möglich austauschen werde, heißt es. Erst im März musste der Bauhof zuletzt morsche Planken auf dem Laufsteg austauschen.

Andreas Bähnsch, Fachbereichsleiter Bauen in der Stadtverwaltung, bestätigte: „Es sind bereits schadhafte Bretter ausgetauscht worden und wir werden auch weiterhin zeitnah morsche Bohlen austauschen.“ Über eine komplette Sanierung des Laufsteges werde man aber erst reden, wenn die gesamte Brücke saniert werde. Schließlich mache es wenig Sinn, jetzt den kompletten Gehweg zu erneuern, wenn das Wehr ohnehin saniert werden soll. Die Stadt Bad Lauterberg beteiligt sich an der Sanierung.

Leader-Mittel bewilligt

Weiterhin konnte Frank Uhlenhaut, Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe des Leader Regionalmanagements Region Osterode, bestätigen, dass für die Sanierung der Brücke Leader-Mittel in Höhe von 168.504 Euro bewilligt wurden. Saniert werden muss unter anderem der Untergurt des Laufsteges, ein neuer Laufsteg muss her, die Stützköpfe müssen saniert werden und es soll eine neue Beleuchtung geben. Uhlenhaut schätzt, das mit konkreten Bauarbeiten frühestens in einem Jahr begonnen werden könne.