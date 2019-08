Hausberg-Schule hat jetzt kommissarische Leiterin

Die Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg hat keine Vollzeit-Rektorin mehr: Die bisherige Leiterin Anke Tilhein-Engelke wechselte zum neuen Schuljahr an die Kooperative Gesamtschule (KGS) Bad Lauterberg, leitet dort nun den Realschul-Zweig. Kommissarisch eingesetzt ist momentan Viola Thieme-Brandt, die Schulleiterin der Grundschule am Rotenberg in Pöhlde. Der Unterricht werde unverändert weiterlaufen, sagt sie. Ihr zur Seite in Bad...