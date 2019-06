ZVSN erweitert Bus-Angebot an Wochenenden und Feiertagen

Der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen hat sein Bus-Angebot im Südharz weiter verdichtet. Darüber informiert der ZVSN in einer Pressemitteilung. Vor allem an den Wochenenden sei das Angebot nun ein weiteres Mal ergänzt worden: Die Busse der Linie 450 fahren samstags sowie sonn- und feiertags im Stundentakt von Herzberg nach Bad Lauterberg-Odertal und von dort im Zweistunden-Takt alternativ nach St. Andreasberg und neu auch nach Braunlage.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Fahrpläne der Linien 470 und 472 schrittweise verbessert, heißt es weiter vonseiten des ZVSN. So würden sich die Fahrpläne der Linien 450 und 472 in beide Richtungen ergänzen. Dadurch könnten abwechslungsreiche Wandertouren zwischen Herzberg und Bad Lauterberg, beispielsweise zur Brunnenbachsmühle, Kaiserweg, Wieda und Bad Sachsa geplant werden. Auch Wandertouren rund um den Stöberhai würden sich Dank des verbesserten Busangebots anbieten. An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen fahren die Busse der Linie 470 von Bad Sachsa über Walkenried, Wieda, Zorge, Hohegeiß nach Braunlage und in umgekehrter Richtung von Braunlage nach Bad Sachsa. Außerdem biete der Fahrplan der Line 472 am Wochenende in Braunlage gute Anschlüsse in den Ostharz nach Schierke und Wernigerode.

Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, die Fahrt mit der Linie 820 von Braunlage bis Bad Harzburg und Torfhaus fortzusetzen. „Gerade am Wochenende empfiehlt sich die Nutzung des ÖPNV, um klimafreundlich und entspannt ohne Parkplatzsuche die Wandergebiete zu erreichen“, so der ZVSN.

Fahrpläne und weitere Infos unter www.vsninfo.de.