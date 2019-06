Alle CDU-Fraktionen fordern Senkung der Kreisumlage

Der Landkreis Göttingen soll die Kreisumlage senken und so die Kommunen finanziell entlasten. Das fordert die Bad Lauterberger CDU-Ratsfraktion und hat mit einem entsprechenden Antrag vorgeschlagen, dass der Stadtrat diese Aufforderung an die Kreisverwaltung richtet (wir berichteten). Die Lauterberger Unions-Vertreter haben sich einer Resolution gleichen Inhalts der CDU-Fraktionen in den Stadt-, Samtgemeinde- und Gemeinderäten im...