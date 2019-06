Tobias Schröter restauriert E-Gitarre für einen guten Zweck

Glenn Tipton, Heavy-Metal-Gitarrist von Judas Priest, ist an Parkinson erkrankt. Aber statt sich zu verstecken, geht er offen mit seiner Krankheit um. Tipton will so lange mit seinen Jungs auf der Bühne stehen, wie es geht. Tobias Schröter aus Bad Lauterberg hat das tief beeindruckt. Schließlich...