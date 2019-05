Andreas Schmidt wird als Pastor der Paulusgemeinde eingeführt

Bekannt für seine besonderen, kirchlichen Aktionen im Kirchenkreis Harzer Land ist Pastor Andreas Schmidt. Ob die Taufe in der Oder, das Auftanken an der Tankstelle, Reformations- oder Adventszug – seine Projekte sind vielfältig und er scheut vor keiner außergewöhnlichen Idee zurück. Am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr wird er in der Pauluskirche Bad Lauterberg als neuer Pastor für die Paulusgemeinde eingeführt. Im Anschluss ist eine Kaffee- und Kuchentafel im Gemeindehaus vorgesehen.

„Ich bin schon gespannt auf meine neue Aufgabe und freue mich, meine neuen Gemeindemitglieder kennenzulernen“, sagt Schmidt. Andreas Schmidt ist am 19. April 1960 in Hannover geboren, hat sein Abitur an der IGS Hannover-Roderbruch abgelegt und studierte in Göttingen mit Erstem Examen 1987. Dann schloss sich sein Vikariat in Lehrte an. Andreas Schmidt wurde 1991 ordiniert.

Im Anschluss war er Pastor in Dissen am Teutoburger Wald, Sehnde, Pöhlde und Scharzfeld. In Zukunft wird Andreas Schmidt also Pastor in Scharzfeld und Bad Lauterberg-Paulus sein. Wie er zum Berufswunsch Pastor kam? „Durch Frau Pastorin Münkner in meiner Heimatgemeinde, der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Hannover, bin ich zur Kirche gekommen – und damit zu meinem Wunschberuf. Im Stadtteilgespräch Roderbruch haben wir Stadtteilentwicklung nicht nur für, sondern mit den Menschen gemacht, zwar nicht mit der Bibel in der Hand, aber im Herzen, dass vor Gott jeder Mensch wichtig ist.“