Unbekannter attackiert Männer vor Disco in Bad Lauterberg

Vor einer Diskothek in Bad Lauterberg sind am frühen Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr nach den bislang vorliegenden Informationen der Polizei zwei 25 und 26 Jahre alte Männer aus Herzberg von einem unbekannten Mann attackiert worden. Auf den bereits am Boden liegenden 25-Jährigen soll der unbekannte Angreifer nach ersten Hinweisen auch eingetreten und ihn dabei am Kopf getroffen haben. Die beiden Herzberger wurden mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Ihr soll ein verbaler Streit vorausgegangen sein, dessen Inhalt ebenfalls unbekannt ist. Die beiden Verletzten standen zur Tatzeit „nicht unerheblich“ unter Alkoholeinfluss, so die Polizei, was der alarmierten Funkstreife die Befragung bzw. die Rekonstruktion der Geschehensabläufe zusätzlich erschwerte.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.