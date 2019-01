Fahrerin will Tier ausweichen – Auto überschlägt sich

Eine 20-Jährige aus Bad Lauterberg ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der B27 schwer verletzt worden. Darüber informiert die Polizei. Die junge Frau war gegen 8.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße von Bad Lauterberg kommend in Richtung Braunlage unterwegs, als auf Höhe der Talsperre ein Tier die Straße kreuzte. Die junge Fahrerin wollte ausweichen, ihr Fahrzeug überschlug sich daraufhin. Die 20-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder