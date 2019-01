Blumen und Urkunden für rege Beteiligung

Die Mitglieder des Hausfrauenbund-Ortsverbandes Bad Lauterberg trafen sich am Mittwoch zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Goldene Aue“. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr 2018 wurden erste Pläne für die Veranstaltungen des Verbandes besprochen. In der zweijährigen Wahlperiode...