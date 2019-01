Bei einem Unfall in Bad Lauterberg wurde eine Fahrradfahrerin verletzt.

Bad Lauterberg Eine 50-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Bad Lauterberg verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Radfahrerin wird bei Unfall in Bad Lauterberg verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge wollte die aus Bad Lauterberg stammende Frau gegen 7.15 Uhr die Scharzfelder Straße an der Ampel in Höhe des Drahthüttenweges bei Grün überqueren und wurde dabei vermutlich von einer in Richtung stadteinwärts fahrenden Autofahrerin übersehen.

Bei der Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten, so die Polizei. Am Fahrrad und am Pkw der ebenfalls aus Bad Lauterberg stammenden Autofahrerin entstanden leichte Sachschäden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.