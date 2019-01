Ein Rettungshubschrauber war in Bad Lauterberg im Einsatz. Im Bild Christoph 37 der Deutschen Rettungsflugwacht in Nordhausen.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Seniorenresidenz Curanum landete am Montagvormittag der Rettungshubschrauber auf dem Schulhof der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg. Darüber informierte die Polizei Bad Lauterberg auf Nachfrage unserer Zeitung.

Dass der Hubschrauber bei der Grundschule landete, hatte einen einfachen Grund: Der Schulhof am Hausberg stellte einen günstigen Landeplatz dar.