Förderverein lädt zum Adventsbasar ein

Der Förderverein Kirche im Dorf der Kirchengemeinden Bartolfelde und Osterhagen lädt am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, wieder zum traditionellen Adventsbasar ein. Er findet in der Bartholdi-Kirche in Bartolfelde statt. Der Basar wird abwechselnd in den Gemeinden durchgeführt, in diesem Jahr...