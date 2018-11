Gemeinschaftshaus wird zum Gruselkabinett

Der All Hallows’ Eve, der Abend vor Allerheiligen, stand auch in diesem Jahr bei den Jüngsten in Bartolfelde und Osterhagen wieder ganz hoch im Kurs: Gemeinsam feierten die Kinder mit den Verantwortlichen des Vereins Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen im Dorfgemeinschaftshaus Osterhagen Halloween....