Vier Kirchengemeinden feiern gemeinsam den Reformationstag

Am Mittwoch wurde in der Bartolfelder St.-Bartholdi-Kirche ein gemeinsamer Gottesdienst der vier Kirchengemeinden aus Barbis, Bartolfelde, Osterhagen und Steina gefeiert. Die Kirche war sehr gut besucht, was sicherlich mit an der Tatsache lag, dass in Niedersachsen erstmals der Reformationstag als...