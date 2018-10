Ortsdurchfahrt Bad Lauterberg ist ab kommender Woche gesperrt

Bad Lauterberg Die Sanierung der B27 in Bad Lauterberg beginnt am Montag, 5. November. Bereits am Donnerstag werden die Umleitungen eingerichtet.

Die Baumaßnahmen an der B27 in der Ortsdurchfahrt Bad Lauterberg beginnen am kommenden Montag, 5. November. Bereits am Donnerstag, 1. November, werden die Umleitungen für den Verkehr eingerichtet.

Der Verkehr unter 7,5 Tonnen in Fahrtrichtung Herzberg wird während der Bauarbeiten über die L520 in Richtung St. Andreasberg entlang der Silberhütte und über die L521 nach Herzberg umgeleitet. Der durchfahrende Lkw-Verkehr über 7,5 Tonnen wird über die B243 neu und die L604 nach Bad Sachsa und weiter über die L601 über Wieda nach Braunlage und umgekehrt umgeleitet. Der Anliegerverkehr ist von der Umleitung in Fahrtrichtung Braunlage nicht betroffen. Der ortskundige Pkw-Verkehr in Fahrtrichtung Herzberg wird gebeten, auf die innerörtlichen Strecken auszuweichen.

Über die Weiterführung der Maßnahme im kommenden Jahr wird im Vorfeld informiert. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet um Verständnis. Die Baukosten belaufen sich auf etwa eine Million Euro.